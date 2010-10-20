Меланж вивезуть з Харківщини протягом 2011 року

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Протягом 2011 року весь меланж (відпрацьоване ракетне пальне - ред.), що зберігається на території Харківської області, буде утилізований.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за словами губернатора Михайло ДОБКІН, сьогодні на Харківщині зберігаються найбільші запаси меланжу в Україні, але за планом з регіону він буде вивезений в останню чергу - наприкінці 2012 р.

«Ця ситуація була мною озвучена на одному із засідань Ради національної безпеки та оборони України, яке відбувалося під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, і він дав доручення виділити необхідні кошти для будівництва на території Шевченківського району Харківської області експериментальної установки з утилізації меланжу і переробки його у сільгоспдобрива», - сказав М.ДОБКІН.

Він також повідомив, що перший транш у розмірі 6,5 млн. грн. має надійти до Харківської області протягом 2010 р. «Це надасть нам можливість провести певні роботи спільно з фахівцями НТУ «ХПІ», який розробив цю установку, та підприємством «Сівероазот». Всього на будівництво установки необхідно 12 млн. грн., на переробку меланжу - 8 млн. грн. Упевнений, що впродовж 2011 р. весь меланж, що зберігається на території області, буде утилізовано», - зазначив М.ДОБКІН.