У Харкові побили жінку з виборчого штабу «Батьківщини»

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Харкові невідомі побили члена виборчого штабу партії «Батьківщина» Моріку ЛЯШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», напад стався вчора о 15.30 біля агітаційного намету кандидата на посаду Харківського міського голови Арсена АВАКОВА.

За словами М.ЛЯШЕНКО, нападники – двоє чоловіків – були у масках. Спочатку вони почали чіплятися до дівчини, яка працювала у наметі, а коли М.ЛЯШЕНКО заступилася за неї, один із чоловіків вдарив 68-річну жінку по обличчю, внаслідок чого вона знепритомніла.

Після цього нападники зламали намет і розкидали агітаційну літературу. На місце пригоди була викликана «швидка» і міліція, потерпіла жінка була госпіталізована в лікарню швидкої невідкладної допомоги з переломом нижньої щелепи і гіпертонічним кризом.

Прес-служба зазначає, що «це вже не перший напад на активістку Червонозаводської районної в м. Харкові організації партії, перед цим невідомі напали на неї 11 жовтня. Тоді М.ЛЯШЕНКО наполягала на політичних мотивах агресії з боку нападаючих».

Харківська обласна організація «Батьківщини» розцінює напад на активістів партії як «черговий факт терору і залякування представників опозиційної політичної сили» і закликає владу Харкова «навести лад у місті і присікти на кореню бандитські методи боротьби з політичними опонентами».

Парторганізація вимагає від правоохоронців «негайно провести об`єктивне і чесне розслідування нападу на представників виборчого штабу «Батьківщини», а також якнайшвидше знайти і покарати винних».