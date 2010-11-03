Добкін і Кернес зібралися публічно перерахувати голоси

Харків. 3 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація Партії регіонів пропонує провести публічний підрахунок голосів на виборах до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті обласної організації Партії регіонів.

У повідомленні зазначається, що, «на думку численних міжнародних спостерігачів, представників різних політичних сил, що стежили за ходом голосування і підрахунком голосів 31 жовтня 2010 року, вибори в місцеві органи влади у Харкові і Харківській області пройшли чесно, відкрито, прозоро і демократично».

Як підтвердження цьому, - йдеться у повідомленні, - «відсутність грубих порушень процедури волевиявлення, які могли б вплинути на результат голосування, а також відсутність звернень в судові інстанції з боку наших політичних опонентів».

«Незважаючи на це, - заявляють автори повідомлення, - представники опозиційної партії, що зазнали фіаско на виборах в місцеві органи влади, продовжують маніпулювати громадською думкою, апелюючи до міжнародних інституцій, з маніакальною наполегливістю сурмлять про численні порушення і фальсифікації, які нібито мали місце при підрахунку голосів виборців. Щоб присікти цю істерію, ми пропонуємо вперше в Україні провести публічний підрахунок голосів в режимі он-лайн, використовуючи протоколи з «мокрим» друком зі всіх виборчих ділянок Харкова. Готові провести «звірку» даних з головними політичними опонентами».

Автори заяви упевнені, що «достовірність такої процедури змусить нарешті замовкнути тих, хто не зміг виграти гідно, не уміючи також гідно і програти».

Парторганізація запрошує представників всіх політичних сил і регіональних ЗМІ до участі в публічному підрахунку голосів, яке відбудеться 3 листопада 2010 року в 15.00 в головному корпусі Харківського університету радіоелектроніки (вхід з боку ін. Леніна. Головний корпус, 1 поверх).