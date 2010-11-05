Федченко проведе бій за титул Чемпіона Європи WBO

Харків. 4 листопада. УНІАН. У харківському Палаці спорту 13 листопада в рамках турніру з професійного боксу «Світовий бокс у Харкові» відбудеться поєдинок за титул Чемпіона Європи за версією WBO у першій напівсередній вазі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі братів КЛИЧКІВ, у титульному поєдинку зійдуться харківець Сергій ФЕДЧЕНКО та американець ДеМаркус КОРЛИ.

11 листопада в 19.00 в торговому центрі «Караван» відбудеться відкрите тренування головних учасників поєдинку.

Організатором двобою виступає промоутерська компанія братів КЛИЧКІВ «K 2 Promotions», за підтримки «Nemiroff» і групи телеканалів «Інтер».

Довідка УНІАН. ДеМаркус КОРЛИ народився 3 червня 1974, Вашингтон, США. На професійному рингу дебютував у травні 1996 року. Екс-чемпіон світу за версією WBO (2001-2003) у першій на півсередній вазі. Боксував з Флойдом МЕЙВЕЗЕРОМ, Мігелем Анхілем КОТТО, Забом ДЖУДОЮ.

Сергій ФЕДЧЕНКО (26-1, 13 КО) народився 10 квітня 1981 року. Екс-інтерконтинентальний чемпіон за версією IBF.

На знімку: Сергій Федченко врингу

Фото Андрія КРАВЧЕНКА