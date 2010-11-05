Аваков і Кернес сьогодні зустрінуться на шоу «Шустер Live»

Харків. 5 листопада. УНІАН. Головні суперники на виборах мера Харкова Арсен АВАКОВ і Геннадій КЕРНЕС зустрінуться сьогодні на теле-шоу «Шустер Live».

Як повідомляє сайт харківської «Батьківщини», в рамках прямого ефіру «Шустер Live» обговорюватимуться гарячі конфлікти місцевих виборів. Харків: Геннадій КЕРНЕС проти Арсена АВАКОВА, Одеса: Едуард ГУРВІЦ проти Олексія КОСТУСЄВА, Івано-Франківськ: Юрій СОЛОВЕЙ проти Віктора АНУШКЕВИЧУСА.

Програма почнеться на телеканалі «Україна» о 20.25.