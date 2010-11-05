Регіонали отримали більшість у радах Харківщини

Харків. 5 листопада. УНІАН. Партія регіонів отримала переважну більшість депутатських мандатів у всіх місцевих радах Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, про це сказав голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної парторганізації ПР Михайло ДОБКІН.

«Якщо оцінювати ці вибори - на мій погляд Партія регіонів отримала ще більший результат, чим в 2006 році, - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, результат прогнозувався, оскільки парторганізація готувалася до цих виборів з 2006 року. «Тоді, - зазначив він, - ми прийшли у владу на протестному настрої людей, які вже не хотіли миритися зі свавіллям, що твориться «оранжевими командирами», і Партія регіонів отримала достатньо могутню підтримку в нашому регіоні».

За даними М.ДОБКІНА, згідно з попередніми результатами, в обласній раді з 138 депутатів 95 будуть регіонали. «Це дві третини, самостійна більшість, без коаліції, без інших політичних сил. Хоча, я упевнений, що за винятком максимум двох політичних сил, всі працюватимуть в неоформленном статусі більшості», - сказав він.

У Харківській міській раді, повідомив М.ДОБКІН, з 100 депутатів 69 місць буде у регіоналів. У попередньому скликанні ПР мала 54 мандатів зі 100. «Ми також, - підкреслив він, - отримали більшість у всіх районних радах області, що дозволяє нам сформувати керівні органи самостійно».

Проте, губернатор не виключив партнерської взаємодії з іншими політичними силами краю.

«Я упевнений, що у всіх районах ми домовлятимемося з іншими учасниками політичного процесу, і Партія регіонів не забиратиме на себе всю повноту влади. Буде бажання співпрацювати - всіх звемо в дорогу. Бажатиме працювати в опозиції - готові працювати і в такому форматі», - наголосив М.ДОБКІН.