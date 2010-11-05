Комуністи знають причину пасивності харків’ян

Харків. 5 листопада. УНІАН. Низька явка виборців на місцевих виборах у Харкові свідчить про недовіру більшої частини харків’ян до лідерів місцевих політичних еліт.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сказала народний депутат України, кандидат на посаду Харківського міського голови від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

«Я вважаю, що неможна ігнорувати факт, що кількість тих, хто з’явився на виборчі дільниці, була надзвичайно низькою. Я гадаю, що ті політичні сили, які заявляли про своє лідерство на цих виборах і висували своїх кандидатів як лідерів партій на регіональному рівні, вони потерпіли повне фіаско, тому що 60% людей, котрі не прийшли на виборчі дільниці, вони висловили своє негативне ставлення до їхніх претензій на лідерство», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

При цьому вона висловила задоволення рівнем підтримки своєї кандидатури на виборах Харківського міського голови.

«Відсоток, який я отримала як кандидат на посаду Харківського міського голови свідчить про те, що цього разу харків’яни нарешті відкрито виступили на підтримку комуністів, і це, звичайно, дуже добре», - зауважила А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Однак комуністка припустила, що на прихильників КПУ в районах Харківщини чиниться тиск, що пояснює нижчу, ніж зазвичай підтримку цієї політичної сили в сільській місцевості.

«Я вважаю, що компартія могла отримати й більше голосів у сільській місцевості. У нас завжди в сільській місцевості люди голосували за комуністів, зараз ситуація змінилася і ми вбачаємо в цьому певний тиск на виборців», - підкреслила депутат.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА зазначила, що на разі їй невідома остаточна кількість депутатів, яких КПУ за результатами виборів делегує до Харківській обласній раді, але вона зауважила, що це буде 8-10 депутатів.

Як передавав УНІАН, за результатами підрахунку 100% протоколів Харківська міська виборча комісія повідомила, що мером Харкова став кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третьому місці мерських перегонів - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у якої - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис. 67 бюлетенів визнані недійсними.

За інформацією голови Харківської обласної виборчої комісії Олександра РУСАНОВА, явка виборців на місцевих виборах у цілому по Харкову та Харківській області становила 43,3%. Загалом на Харківщині проголосувало понад 945 тис. виборців. Явка виборців по місту Харкову становила 40,0%, по районах області – 46,5%.