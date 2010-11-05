Александровська - Добкіну: ви не праві, товариш губернатор

Харків. 5 листопада. УНІАН. Народний депутат України, кандидат на посаду Харківського міського голови від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА вважає, що голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН не мав права оголошувати результати виборів до того, як це зробила Харківська міська виборча комісія.

Про це вона сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що офіційних результатів виборів Харківського міського голови немає й досі, оскільки міськвиборчком повинен затвердити, окрім протоколу про підсумки підрахунку голосів, ще й підсумковий протокол, де буде вказаний переможець.

«Він мав сказати, що за даними нашого штабу, за тими протоколами, які ми зібрали, так він міг сказати, а говорити, що це підсумки – посадова особа так чинити не повинна», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Як передавав УНІАН, 2 листопада на прес-конференції М.ДОБКІН повідомив, що у Харкові за даними підрахунку усіх протоколів з «мокрою печаткою» на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

За словами М.ДОБКІНА, за Г.КЕРНЕСА проголосували 130 тис. 331 виборців, на другому місті кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, за якого віддали голоси 127 тис. 605 виборців. Розрив між кандидатами – 2 тис. 726 голосів.

«Інших протоколів не буде», - підкреслив М.ДОБКІН, хоча й зауважив, що офіційні результати будуть пізніше.

За результатами підрахунку 100% протоколів Харківська міська виборча комісія повідомила, що мером Харкова став кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третьому місці мерських перегонів - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у якої - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис. 67 бюлетенів визнані недійсними.