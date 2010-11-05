Погода в суботу

Харків. 5 листопада. УНІАН. 6 листопада по Україні місцями невеликий дощ, вдень 9-14°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу по країні хмарно з проясненнями.

На Львівщині, Волині та Рівненщині помірний дощ; у північних, а вночі і в східних областях місцями невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень у південній частині, західних та місцями в центральних областях 14-19°, на решті території 9-14°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.