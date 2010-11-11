На Харківщині скоротилося виробництв с/г продукції

Харків. 11 листопада. УНІАН. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в Харківській області за січень-жовтень 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 14,1%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 15,9%, в господарствах населення - на 12,6%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління статистики в Харківській області.

За даними облстату, за січень-жовтень виробництво усіх видів м`яса в живій вазі збільшилося на 1,5% - до 89,0 тис. т., виробництво яєць птахів усіх видів збільшилося на 10,7% - до 908,6 млн. штук. При цьому зменшилося виробництво молока на 2,2% - до 401,4 тис. т.

Станом на 1 листопада по відношенню до аналогічної дати минулого року виробництво соняшнику збільшилося на 15,3% - до 7359,7 тис. ц. При цьому зменшилося виробництво цукрового буряка (фабричного) на 2,9% - до 4050,5 тис. ц., виробництво зернових і зернобобових культур зменшилося на 49,5% - до 12862,0 тис. ц., виробництво овочів відкритого ґрунту зменшилося на 5,7% - до 4224,8 тис. ц.