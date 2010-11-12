Харківські ДАІшники виявили в «Лексусі» холодну зброю та бойову гранату

Харків. 12 листопада. УНІАН. У Харківській області інспектори ДАІ виявили в автомобілі «Лексус» холодну зброю та бойову гранату.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Згідно з повідомленням, 11 листопада на 26 км автодороги Харків-Сімферополь близько 10 години увагу наряду ДАІ у складі прапорщиків міліції Сергія ГАРКАВОГО та Андрія КОТЕНКА привернув автомобіль «Лексус».

Побачивши патруль, водій автомобіля несподівано різко загальмував та почав розвертатися. Здивовані інспектори вирішили зупинити автомобіль і поцікавитися у водія, чим викликана така його реакція.

Вийшовши з авто, водій явно нервував, а свої дії пояснити не зміг. Правоохоронці запропонували водію відкрити багажне відділення і побачили гумовий кийок. Крім нього правоохоронці знайшли ніж кустарного виробництва у дерев’яних піхвах, ще один – у речовому ящику водія. А в картонній коробці, яка стояла у багажному відділенні, інспектори побачили гранату Ф-1 із запалом.

Як повідомили в ЦЗГ, вся зброя була вилучена та направлена на дослідження до науково-дослідницького експертного центру у Харківській області. У райвідділі міліції водій спочатку пояснив, що вказані предмети він придбав у незнайомого чоловіка на базарі м. Запоріжжя. Навіщо – сказати не зміг. Втім невдовзі у нього з’явилася ще одна версія – буцімто речі йому подарували його друзі. По факту події триває слідство.