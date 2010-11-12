Металіст подарує студентам безкоштовний вхід на матч із Севастополем

Харків. 12 листопада. УНІАН. Вхід на матч 17-го туру Прем’єр-ліги між ФК «Металіст» та ПФК «Севастополь», який відбудеться 13 листопада, на честь Міжнародного дня студента для усіх студентів Харкова буде безкоштовним.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста».

Квиток на матч можна отримати в куточку «Металіста» у вузах Харкова, а також у координаторів проекту.

Сьогодні, 12 листопада, матчем «Оболонь» - «Металург» (Донецьк) стартує 17-й тур Прем’єр-ліги сезону 2010/2011. У суботу 13 листопада, відбудуться матчі «Іллічивець» - «Ворскла» (початок матчу в 14.00 трансляція матчу на ТК «Футбол»), «Шахтар» - «Металург» З (16.00, трансляція матчу на ТК «Футбол» і Першому національному), «Металіст» - ПФК «Севастополь» (19.00, «2+2»).

Закінчиться 17-й тур сезону 2010/2011 Прем’єр-ліги в неділю 18 листопада матчами «Таврія» - «Динамо» (початок матчу в 16.00, трансляція на ТК «Футбол»), «Арсенал» - «Зоря» (16.00 «2+2»), «Карпати» - «Кривбас» (18.00, ТК «Футбол»), «Волинь» - «Дніпро» (19.00, «2+2»).

Довідка УНІАН, Міжнародний день студентів - щорічне міжнародне свято студентської активності, що відзначається 17 листопада. Цього дня 1939 року нацисти здійснили штурм Університету Праги після масової студентської демонстрації проти убивства Яна Оплетала та вторгнення до Чехословаччини, а також арешту дев’яти студентських лідерів, відправлення 1200 студентів у концтабори, і закриттю всіх Чеських університетів та колегій.

Уперше день було відзначено 1941 року в Лондоні Міжнародною Радою Студентів, членами котрої було чимало біженців. Відтоді міжнародне студентство просуває ідею визнання 17 листопада міжнародним днем студентів на рівні ООН.

Свято встановлено в Україні «на підтримку ініціативи студентської молоді України» згідно Указу Президента України «Про День студента » від 16 червня 1999 р.