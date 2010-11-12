Клюєв прибув до Харкова з робочим візитом

Харків. 12 листопада. УНІАН. Літак із віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ приземлився у міжнародному аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛЮЄВ сьогодні візьме участь в урочистій церемонії відкриття харківської окружної дороги.

Він також нагородить почесними грамотами Кабінету міністрів України будівельників, які відзначилися під час будівництва дороги.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія відкриття дороги була запланована на 15.00, після неї планувався підхід А.КЛЮЄВА до преси.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ГАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРСУ-33» (Харківська область).

У ході капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 км, реконструйовані мости через річки Лопань і Харків. Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.