Харківські таксисти проведуть страйк проти ухвалення Податкового кодексу

Харків. 12 листопада УНІАН. Харківські таксисти проведуть акцію протесту проти ухвалення в Україні нового Податкового кодексу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ, таксисти вважають, що документ вимагає серйозного доопрацювання, а його ухвалення в нинішньому вигляді сильно вдарить по інтересах підприємців.

«Ми розпочинаємо протест з метою не допустити ухвалення цього Податкового кодексу», - заявив С.СТАРЦЕВ.

Конкретизуючи претензії, С.СТАРЦЕВ зазначив, що ухвалення Податкового кодексу, на його думку, «призведе до скорочення робочих місць та різкого підвищення цін на товари та послуги, породить новий виток інфляції і загалом вдарить по населенню України».

За його словами, акція відбудеться 16 листопада в центрі Харкова на майдані Свободи. У ній візьмуть участь близько 30 служб місцевих таксі, «а це - 75% ринку перевезень».

Цього дня, зазначив С.СТАРЦЕВ, з 8.00 до 16.00 таксі не будуть приймати замовлень. На майдані, додав він, буде проведено мітинг, співорганізаторами якого виступлять Харківська профспілка підприємців, а також міський Клуб підприємців.