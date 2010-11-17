Всесвітній Конгрес азербайджанців вітає зі святом Курбан-Байрам

Харків. 17 листопада. УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців у Харківській області привітало своїх співвітчизників і всіх мусульман зі святом Курбан-Байрам.

Уважаемые мусульмане!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с праздником Ид-аль-Адха - Курбан-

Байрам!

От имени Всемирного Конгресса Азербайджанцев Харьковской области и от себя лично поздравляю Вас с началом великого месяца Зуль-Хиджа, с праздником Курбан-Байрам, который является одним из самых значимых праздников для миллионов последователей Ислама.

Праздник Курбан-байрам ниспослан нам как напоминание о том, что мусульмане должны проявлять милосердие и заботиться друг о друге. Этот праздник исключительно значим для миллионов последователей ислама – одной из мировых религий, в основе которой лежат высокие нравственные ценности: веротерпимость, миролюбие, забота о ближнем. Воистину одно доброе дело в этот великий праздник будет приравнено Аллахом к десятку совершенных в другое время добрых дел.

В праздничные дни представители Всемирного Конгресса азербайджанцев Украины также проведут жертвоприношение.

В этот день желаю всем вам здоровья, успехов в духовном служении, крепости духа и благоденствия. Пусть праздник Курбан-Байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

Да примет Аллах нашу жертву, да простит нам грехи, да введет нас в рай.

Пусть будет мир над вами, милость Аллаха и его благословение.

Від імені своєї організації вітання надіслав керівник представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців у Харківській області, посол Миру Ф.Г.ВЕЛІЄВ.

На знімках: азербайджанці Харкова розпочали святкування Курбан-Байраму.