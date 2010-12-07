Прокуратура порушила справу за фактом отруєння курсантів-льотчиків

Харків. 7 грудня. УНІАН. Військова прокуратура Харківського гарнізону за результатами перевірки випадку масового отруєння курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. Кожедуба за фактом службової недбалості працівників, на яких покладено обов’язок по контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в їдальні та під час приготування їжі, порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367, ч. 1 ст. 425 КК України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України.

За попередніми даними, основними причинами харчового отруєння 96 курсантів ХУПС стали незадовільний санітарно-технічний стан приміщень, технічна неможливість дотримання правил миття посуду, неефективна робота холодильного обладнання, а також неналежний контроль посадовців Університету за якістю приготування їжі.

Як повідомляв УНІАН, протягом 7 листопада до інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що розташований у Харкові, було госпіталізовано 10 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та одного курсанта Юридичної академії. Усім хворим було встановлено діагноз: гострий гастроентероколіт з легким перебігом. Протягом наступних днів за допомогою лікарів звернулися ще 86 курсантів.