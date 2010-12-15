Скандал навколо Суркіса: на Конгресі ФФУ 15 хвилин билися за мікрофон

Харків. 15 грудня. УНІАН. Ряд делегатів ХІІ Конгресу Федерації футболу України пропонує внести до порядку денного питання про висловлення недовіри нинішньому президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ, проте сам Г.СУРКІС називає цю пропозицію такою, що суперечить регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання Конгресу ФФУ делегат Сергій СТОРОЖЕНКО запропонував внести до порядку денного питання про недовіру Г.СУРКІСУ як президенту ФФУ. Він нагадав, що останнім часом у різних містах України з`явилася антиреклама із закликами відправити Г.СУРКІСА у відставку.

С.СТОРОЖЕНКО заявив, що подібні гасла завдають шкоди іміджу українського футболу, Федерації футболу України і особисто Г.СУРКІСУ. За його словами, щоб спростувати звинувачення на адресу Г.СУРКІСА і підтвердити його авторитет, потрібно внести це додаткове питання до порядку денного нинішнього Конгресу.

У свою чергу, Г.СУРКІС відзначив, що відповідно до регламенту Конгресу ФФУ, пропозиція щодо порядку денного можуть бути внесені за два місяці до дати проведення Конгресу письмово. За словами Г.СУРКІСА, відповідно, пропозиції, внесені в іншому порядку, суперечать регламенту і не можуть бути підтримані.

Така позиція Г.СУРКІСА спричинила різку незадоволеність з боку окремих делегатів Конгресу, які наполягають на розгляді цього питання. Делегати, що підтримують Г.СУРКІСА, і ті, що виступають проти нього, перебиваючи один одного, намагалися одночасно виступати з трибуни, забираючи один у одного мікрофон.

Таке протистояння тривало близько 15 хвилин, після чого Г.СУРКІС закликав усіх до порядку, відзначивши, що відповідно до регламенту тільки головуючий на Конгресі має право надавати слово делегатам. На даний момент обговорення цього питання триває.

Наперед до порядку денного XII Конгресу ФФУ внесено такі питання: про підсумки роботи ФФУ в 2010 році; про програму ФФУ з розвитку футболу в 2011-2015 роках; звіт про фінансову діяльність ФФУ за четвертий квартал 2009 року і 9 місяців 2010 року; про звернення професійних футбольних клубів щодо їх вступу як колективних членів до Федерації футболу України; організаційні питання.

На даний момент цей проект порядку денного не затверджено.