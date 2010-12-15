На Харківщині 60% озимини знаходиться в хорошому стані

Харків. 15 грудня. УНІАН. На Харківщині 60% посівів озимих культур знаходяться в дуже хорошому стані.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сказав заступник глави Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

«60% озимини в дуже хорошому стані, 30% в задовільному стані, 8% - розріджені і близько 2% - слабкі», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він підкреслив, що в поточному році посіви озимини «вчасно оброблені» від шкідників, у тому числі від злакової мухи та гризунів.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відмітив, що в нинішньому році посіви озимини знаходяться в незрівнянно кращому стані, і це дає надію, за умови відсутності несприятливих погодних умов, на хороший урожай зернових наступного року.

«Такої озимини не було вже давно. Це у декілька разів більше, ніж минулого року. На сьогодні стан прекрасний», - сказав він.