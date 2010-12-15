Прокуратура Харківщини прикрила 16 гральних закладів

Харків. 15 грудня. УНІАН. За результатами рейдових перевірок, проведених за останній тиждень у Харкові та Харківській області, перевірено 104 суб`єкти господарської діяльності, які мають відношення до організації грального бізнесу, 16 з них були закриті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник прокурора Харківської області Леонід ЛАХТЮК, підсумовуючи результати перевірок.

«В окремих випадках, коли ми прийшли з перевірками, ці заклади вже припинили свою діяльність, були закриті, тобто усе залежало від максимальної оперативності, і завдяки цій оперативності було виявлено 16 закладів, які ще не встигли припинити свою діяльність самостійно», - сказав Л.ЛАХТЮК.

Він зазначив, що у 13 випадках, коли перевіряючим вдалося зафіксувати лише факт гри, були складені протоколи про адміністративні правопорушення, а в трьох випадках, коли зафіксували ще й факт виграшу, були порушені кримінальні справи за статтею 203 Карного Кодексу України (заняття забороненою підприємницькою діяльністю).

Крім того, в результаті перевірок вилучено 158 гральних автоматів. Частина з них були вилучені як речі, що не мають господаря, додав Л.ЛАХТЮК.

«Коли заходили до установи і встановлювали наявність цих автоматів, і коли особи мають, яке б то не було відношення до діяльності цих закладів, відповідали: «Це не наші ігрові автомати, і ми не знаємо, чиї вони, то такі речі вилучалися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА доручив підлеглим прокурорам до кінця року провести перевірки дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні. Гральний бізнес вийшов з підпілля і процвітає, а правоохоронні органи інколи його «кришують»… Позавчора я провів нараду і зобов’язав провести комплексні перевірки по всій Україні і до кінця року вирішити це питання», - сказав В.ПШОНКА.