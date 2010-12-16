У Харкові відкриють українсько-турецький торговий дім

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харківській області буде відкрито українсько-турецький торговий дім.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час зустрічі з делегацією Турецької Республіки заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його даними, на сьогодні товарообіг між Туреччиною і Харківщиною становить менше 0,1% у загальному торговельному обігу Харківської області. Заступник губернатора вважає, що для збільшення цього показника «необхідний локомотив», яким може стати українсько-турецький торговий дім. Найближчим часом таку установу планується відкрити у Харкові.

«Ми домовилися з турецькою стороною, що в Харкові буде відкрито українсько-турецький торговий дім. Ми обов`язково допоможемо з територією: чи то це буде якась існуюча офісна будівля, чи то ми допоможемо турецькій стороні побудувати нову», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, торговий дім «стане основним локомотивом для того, щоб українські бізнесмени, які хочуть працювати в Туреччині, знаходили там підтримку. І в свою чергу турецькі інвестори, які захочуть брати участь у харківських проектах, знайдуть підтримку в цьому торговому домі».

Ю.САПРОНОВ зазначив, що з боку Харківської облдержадміністрації буде визначено співробітника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків, який «відповідатиме за всі турецькі проекти».