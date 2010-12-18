В Харківській області закрито на карантин вісім шкіл

Харків. 18 грудня. УНІАН. У зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у восьми районах Харківської області закрито на карантин 8 шкіл.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, закрито також на карантин 9 окремих класів у різних школах. Всього в області не відвідують школу близько 1700 дітей.

Водночас, зазначив І.ШУРМА, загалом, завдяки вжитим заходам, у Харківській області не зафіксовані високі показники захворюваності на грип та ГРВІ.

«Для ефективної роботи з недопущення розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ в Харківській області проводиться щоденний моніторинг стану захворюваності в кожному організованому дитячому колективі: дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, вищих учбових закладах, а також серед колективів викладачів. Отримуючи щоденні показники моніторингу, ми маємо можливість ухвалювати рішення оперативно і не чекати, поки буде перевищений епідпоріг, оскільки цей показник є неефективним, тому що він дає можливість реагувати на стан справ в регіоні лише з тижневим запізненням», - сказав І.ШУРМА.

За його словами, якщо в якомусь дитячому колективі кількість захворілих становить понад 30% - навчальний процес призупиняється. «Таке локальне призупинення навчального процесу дає нам можливість не очікувати високого показника захворюваності і потім закривати на карантин всі навчальні заклади. Завдяки вжитим заходам Харківська область є «островом» в океані розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ. Ми оточені кільцем, оскільки в сусідніх областях введені карантини, а ми тримаємось», - зазначив І.ШУРМА.