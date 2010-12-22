У Харкові під стінами мерії працівники Міськелектротрансу вимагають зарплату

Харків. 22 грудня. УНІАН. Поблизу Харківської міської ради розпочався мітинг працівників комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини під стінами мерії, де розпочала роботу сесія міськради, зібралися близько 400 водіїв трамваїв і тролейбусів, які вимагають виплати зарплат. До них приєднуються також слюсарі, ремонтники, інші працівники підприємства.

Учасники акції звертаються до депутатів міської ради включити до порядку денного питання про виділення з міського бюджету коштів на виплату заборгованості з виплати зарплат колективу «Міськелектротрансу».

«Ми не будемо терпіти знущання і вимагаємо негайної виплати зарплат», - заявив один з ораторів.

Учасники акції налаштовані рішуче, ширяться настрої у випадку зволікань перетворити попереджувальний страйк на безстрокову акцію протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові третій день на маршрути міста не вийшли трамваї і тролейбуси - міський електротранспорт не працює у зв’язку зі страйком водіїв і кондукторів. Загалом на лінії не вийшли 358 одиниць пасажирського транспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) міських депо. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат.

На мітингу, який пройшов поблизу тролейбусного депо №2 у перший день страйку, 20 грудня, страйкарі висунули 6 вимог: повна виплата зарплати, створення із залученням депутатів міськради комісії для розгляду ситуації на підприємстві, негайне - до повного з’ясування обставин - припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в нове підприємство «Харківпас», проведення у кожному депо зборів для перевиборів керівників профспілкових комітетів, негайне припинення демонтажу трамвайних колій і скорочення у Харкові пасажирських маршрутів.