Кернес обіцяє зарплату страйкарям

Харків. 22 грудня. УНІАН. Працівники Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс», яке третій день проводить страйк з вимогами виплати зарплат, отримають їх найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міських голова Геннадій КЕРНЕС.

За словами мера, незабаром для цієї мети місто отримає 13 млн. грн. Вирішено, що 8 млн. грн. виділяє з держбюджету Кабінет міністрів, «4,6 мільйона з яких уже надійшло», а завтра сесія Харківської облради планує виділити підприємству з обласного бюджету ще 5 млн. грн., повідомив міський голова.

Г.КЕРНЕС висловив упевненість, що найближчим часом працівникам «Міськелектротрансу» «будуть виплачені» заборговані за два місяці зарплати.

Решту, сказав він, планується виплатити в 2011 році, в тому числі у вигляді надання різних пільг або як фінансову допомогу.

Водночас Г.КЕРНЕС заявив, що події довкола невиплати зарплат «носять чисто політичний характер».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочали попереджувальний страйк працівники КП «Міськелектротранс» - на маршрути міста повністю не вийшли трамваї і тролейбуси. Загалом на лінії протягом трьох діб щодня не виходять 358 одиниць пасажирського транспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) міських депо. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат для тритисячного колективу підприємства. За даними профкому підприємства, загальна сума боргу працівникам «Міськелектротрансу» становить 22,4 млн. грн. Зарплату не виплачують із серпня 2010 р.

Сьогодні під стінами міськради проходить мітинг з вимогами негайної виплати зарплат, Його учасники зажадали порушити кримінальну справу проти винних у цьому.

Страйкарі ухвалили резолюцію і вимагають, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинити реорганізацію «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також ліквідацію маршрутів і транспортних розв’язок.

Страйкарі також вимагають провести на підприємстві «Міськелектротранс» перевірку, яку має здійснити Контрольно-ревізійне управління.

Учасники мітингу ставлять свої підписи під резолюцією і планують передати документ на сесію міськради, яка сьогодні проходить у Харкові.