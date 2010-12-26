У Харкові правоохоронці вилучили 102 гральні автомати

Харків. 26 грудня. УНІАН. В одному з розважальних центрів Харкова правоохоронці вилучили 102 гральні автомати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, факти заняття забороненим видом господарської діяльності – організації та проведення азартних ігор з виплатою грошової винагороди були виявлені у суботу ввечері у приміщенні розважального центру «Імперія» в Київському районі Харкова.

У ході огляду місця події слідчим Київського райвідділу міліції вилучено 102 гральні автомати, два столи для гри в рулетку, два букмекерські апарати, грошові кошти, ноутбук, два системні блоки, чеки та бухгалтерська документація, які підтверджують здійснення діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом з виплатою грошової винагороди.

Наразі райвідділом міліції проводиться перевірка в порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст.203 Кримінального кодексу України.

Перевірка проводилася на виконання доручення Президента України, завдань Генерального прокурора України та прокурора області.

Комплекс заходів з питань додержання вимог законодавства у сфері грального бізнесу були здійснені прокуратурою Київського району Харкова спільно з працівниками управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області, Київського райвідділу внутрішніх справ та відділу податкової міліції районної державної податкової інспекції у взаємодії із спецпідрозділом «Беркут».

Прокуратура району зобов’язала керівників відповідних правоохоронних органів та органів контролю проводити систематичні перевірки у діяльності закладів, які здійснюють організацію азартних ігор на території району з метою попередження фактів незаконного здійснення грального бізнесу та своєчасного реагування на виявлені порушення.