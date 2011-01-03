Харківська «Свобода» просить прокуратуру опротестувати бюджети міста та області

Харків. 3 січня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» звернулася до міської та обласної прокуратур з проханням винести протест на бюджети Харкова та Харківської області на 2011 рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, «свободівці вважають, що бюджети міста та області були затверджені протизаконно - ще до офіційного опублікування закону про Державний бюджет України».

«Кошториси було протизаконно ухвалено 28 та 29 грудня відповідно, хоча Державний бюджет України опубліковано лише 30 грудня. У такий спосіб харківські депутати поставили рекорд «кнопкодавства» при розгляді найважливішого фінансового документа Харкова й Харківської області», - йдеться у повідомленні.

У зверненні до прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА зокрема наголошується, що, згідно з Бюджетним кодексом України, бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішеннями місцевих рад «не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України». Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», підкреслюють «свободівці», «опубліковано в газеті «Голос України» № 249 за 30 грудня 2010 року».

Автори подання звертають увагу прокурора на те, «згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті Харківської міської ради ще до офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Харківською міською радою 29 грудня 2010 року було ухвалено бюджет міста Харкова і області на 2011 рік».

Таким чином, «свободівці» інформують прокурора про те, що «Харківською міськрадою було грубо порушено вимоги ст. 19 Конституції України, ст. 77 Бюджетного кодексу України та деяких статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто таке рішення не відповідає Конституції та законам України і є незаконним. Закон України «Про прокуратуру» передбачає порядок зупинення рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України».

Аналогічним є звернення до прокурора Харківської області Геннадія ТЮРІНА.

Автори звернення просять прокурорів міста та області внести протест на рішення міської та обласної рад про затвердження бюджетів на 2011 рік і звернутися до суду із заявою про визнання цих актів незаконними.

«У такий спосіб Харківська «Свобода» робитиме все, аби заблокувати злочинний бюджет дерибану та відкатів, ухвалений місцевими чиновниками нашвидкуруч, та повернути депутатів до детального пропрацювання місцевих кошторисів», - зазначається у повідомленні.