У Харкові чоловік убив свою дружину в новорічну ніч

14:15, 07 січня 2011
Харьків
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Міліція затримала підозрюваного

Харків. 7 січня. УНІАН. У Харкові чоловік убив свою дружину в новорічну ніч.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це з’ясувалося значно пізніше, коли скоєне підтвердив сам підозрюваний, якого затримала міліція.

Повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків по вул. Гвардійців Широнінців на Салтівці виявлено тіло жінки, надійшло до міліції 3 січня від квартиранта. За висновками експертів понівечене тіло загиблої пролежало близько двох днів до того моменту, як його виявили. За підозрою у скоєнні даного злочину працівниками сектору карного розшуку Московського райвідділу міліції було затримано раніше судимого 51-річного харків’янина, чоловіка загиблої.

Як пояснив затриманий, у Новорічну ніч він разом з дружиною відзначали вдома свято. Після застілля подружжя посваритися, і в ході сварки чоловік наніс жінці поранення кухонним ножем, від яких остання померла на місці.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України.

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