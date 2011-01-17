Екоіспекція виявила на Харківщині багато порушень

Харків. 17 січня. УНІАН. На Харківщині за 2010 рік Державна екологічна інспекція виявила збитків від порушення природоохоронного законодавства на 34,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.

Протягом минулого року Державна екоінспекція в Харківській області провела 2036 планових та позапланових перевірок, за результатами яких складено 1852 протоколи про адмінправопорушення (у тому числі 42 протоколи передано на розгляд у судові органи). До адмінвідповідальності притягнуто 1816 осіб, накладено штрафів на 354,4 тис. грн., із них стягнуто 317,6 тис. грн. Також за 2010 рік винесено 62 рішення про тимчасову заборону (призупинення) виробничої діяльності підприємств.

У екоінспекції зазначають, що найбільша кількість порушень природоохоронного законодавству зафіксована у сфері поводженням з відходами. Торік у цій сфері проведено 553 перевірки, складено 681 протокол про адміністративне правопорушення. До відповідальності притягнуто 681 особу на загальну суму більше 203 тис. грн.