Суботін упевнений, що Тубоатом не приватизують

Харків. 20 січня. УНІАН. Генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор СУБОТІН переконаний, що найближчим часом підприємство не буде приватизоване.

Таку думку він висловив на брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про його особисте ставлення до рішення Президента України відмінити заборону на приватизацію низки державних підприємств, у тому числі й «Турбоатому».

«Ми завантажені й маємо можливості подальшого розвитку. Підприємство знаходиться в спокійному політико-економічному просторі. Сьогодні ми спокійно працюємо у тісному контакті з урядом України, у тісному контакті з обласною державною адміністрацією при підтримці харківської мерії. Ми спокійно дивимося в день нинішній і у майбутнє», - сказав В.СУБОТІН.

Він підкреслив, що підприємство працює стабільно та у минулому році продемонструвало значні темпи приросту реалізації виготовленої продукції. В.СУБОТІН наголосив, що, зважаючи на великий портфель замовлень на 2011 рік, ВАТ «Турбоатом» у цьому році «забезпечить темпи зростання до 130%».

«Все нормально, все спокійно», - підкреслив він.

Як передавав УНІАН, у грудні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відмінив наказ попереднього Президента про заборону на приватизацію низки стратегічних підприємств, у тому числі Одеського припортового заводу, Криворіжського гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, «Турбоатому», «Дніпроенерго», «Центренерго» та ін.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури «Турбоатому» входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснюється Фондом державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.