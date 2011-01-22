У Києві символічно возз'єднали Лівобережну і Правобережну Україну

Харків. 22 січня. УНІАН. У Києві на мосту Патона понад 800 представників патріотичної громадськості, серед якої були активісти Молодіжного Націоналістичного Конгресу та інших молодіжних організацій, провели символічну акцію возз`єднання Лівобережної та Правобережної України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Молодіжного Націоналістичного Конгресу, акція розпочалась з розфарбовування професійними художниками облич учасників синіми та жовтими кольорами.

Безпосередньо на мосту колона молоді рухалася з лівого берега до центру мосту під бій барабанів із національною символікою та прапором Української Народної Республіки назустріч молоді із національною символікою та прапором Західно-Української Народної Республіки, яка йшла з правого берега.

Після зустрічі обидві сторони взялися за руки й організували символічний ланцюг, а також розтягнули 30-ти метровий Державний Прапор України.

Захід завершилася співом Державного Гімну України та урочистим залпом з гармати.

У прес-службі організації нагадали, що така акція відбувається вже четвертий рік поспіль, і щоразу кількість її учасників збільшується.

Засновником акції є Братство козацького бойового звичаю «СПАС», а цього року приєдналися ще й низка інших організацій, серед яких Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Громадянський рух «Відсіч», «Молода Просвіта», «Український погляд», ВМГО «Демократичний Альянс», Спудейське Братство НаУКМА, НСОУ «Пласт» (станиця Київ), Фундація Регіональних Ініціатив, Молодий Народний Рух.