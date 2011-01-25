У підготовці Харкова до Євро-2012 немає невирішуваних проблем - Лубківський

Харків. 25 січня. УНІАН. У підготовці Харкова до Євро-2012 немає проблем, які неможливо розв’язати за час, що лишився до початку чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу в Харкові сказав Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він висловив задоволення візитом до Харкова та подякував місцеву владу за розуміння та готовність вирішувати проблеми, які стоять перед Харковом на шляху підготовки до Євро-2012.

«Я Хочу подякувати за розуміння тих проблем, які стоять сьогодні перед Харковом. Буду відвертим з вами, цих проблем є багато, але нема з них таких, яких не можна було б подолати за ті 500 днів, які залишилися до турніру», - сказав він.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що обговорив з Харківським міським головою Геннадієм КЕРНЕСОМ широке коло питань підготовки міста до Євро-2012 та отримав на них відповіді.

«На всі питання, які порушувалися, я сьогодні отримав відповіді», - підкреслив він.

Говорячи про напрями підготовки міста до Євро-2012, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що найперше Харкову потрібно зважити на будівництво тренувальних баз, вирішення транспортних проблем та розселення гостей турніру.

«Сьогодні Харкову потрібно зосередитися на тренувальних базах для того, щоб довершити і будівництво, і ввести їх у експлуатацію. Питання громадського транспорту теж є важливим. Харків прийме три матчі групового турніру, але сьогодні вкрай важливо завершити будівництво всіх готелів, які заплановані», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Кожне з українських міст-господарів Євро-2012 має свої сильні та слабкі сторони, кожний має свої проблеми. Ще раз наголошую, що немає таких проблем, які не можна було б вирішити», - підкреслив він.

У свою чергу Г.КЕРНЕС наголосив, що всі стадії програми підготовки Харкова до фінальної частини Євро-2012 виконуються та будуть завершені вчасно.

«Всі стадії програми виконуються. На сьогодні всі ті будівництва, які тривають і будуть продовжені, будуть доведені до кінця. Що стосується самих готелів, ми сьогодні говорили, що починаємо сертифікацію. Ще раз перевіримо готовність наших готелів до прийому гостей Євро-2012», - сказав Г.КЕРНЕС.