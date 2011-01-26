Провідник потягу Уфа – Харків не зміг провезти в Україну 100 кг ікри

Харків. 26 січня. УНІАН. Харківські митники вилучили у провідника потягу «Уфа – Харків» 100 кг контрабандної червоної ікри.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, контрабандний товар було виявлено при здійсненні митно-прикордонного контролю потягу «Уфа – Харків» у пункті пропуску «Тополі».

Незадекларований вантаж (пакети з червоною ікрою) перевозився в купе № 9 у рундуках нижчих місць у підлозі під килимовим покриттям. Його переховував провідник вагону, 39-річний громадянин України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. 100 кг ікри попередньою вартістю 45 тис. грн. вилучено. Оскільки ікра не мала дозвільних документів якості, вона буде утилізована в установленому порядку за рішенням суду, який також, вирішить відповідальність громадянина, повідомили у прес-службі.