Усунення зауважень УЄФА до стадіону «Металіст» йде в робочому порядку

Харків. 27 січня. УНІАН. Усунення зауважень УЄФА до стадіону «Металіст», який готується до проведення ігор фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, триває у робочому порядку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі холдингу DCH, який реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

«Робоча група з управління ОСК «Металіст», котра займається підготовкою стадіону «Металіст» до Євро-2012 і складається з фахівців групи DCH, висловлює свій подив у зв`язку з дезінформуючими публікаціями ряду інтернет-порталів ЗМІ. У вказаних матеріалах відверто тенденційно та неадекватно інтерпретовані висновки експертів УЄФА, які були зроблені за підсумками чергової планової інспекції харківського стадіону», - йдеться у повідомленні.

«Як відомо, головною метою УЄФА та всіх українських державних і комерційних організацій, що займаються підготовкою до прийдешнього турніру, - наголошують автори коментаря, - є проведення Євро-2012 на найвищому рівні комфорту, безпеки і видовищності. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до чемпіонату, президент DCH і ФК «Металіст», неодноразово підкреслював: зауваження і рекомендації експертів УЄФА передусім переслідують цю мету, а не ставлять своїм завданням образити приймаючу сторону. Союз європейських футбольних асоціацій має величезний досвід проведення міжнародних турнірів подібного масштабу. Тому робоча група реконструкції стадіону, зі свого боку, вдячна європейським експертам за ту увагу, яку вони виявляють до проекту, допомагаючи своєчасно відреагувати на помилки і правильно скоординувати, використовувати кращий світовий досвід створення об`єктів спортивної інфраструктури».

Враховуючи вищевикладене, зазначають автори коментаря, «в офіційних повідомленнях групи DCH (як співінвестора і оператора реконструкції стадіону) неодноразово підкреслювалася необхідність виконання додаткових робіт з модернізації стадіону. Це пов`язане з вимогами УЄФА до спортивних арен, які постійно удосконалюються за підсумками проведення різних турнірів і стають все більш суворими».

Зокрема, для виконання додаткових вимог в 2010 році облаштовано 3 додаткових евакуаційних виходи на Північній і Східній трибунах, побудовано 4 зовнішні евакуаційні сходи (по дві на Північній і Південній трибунах), розширено в чаші стадіону існуючі сходові спуски (13 спусків) і побудовано 20 додаткових нових спусків, завершено облаштування додаткових туалетів на першому поверсі Західної і Північної трибуни та туалетів для глядачів на першому поверсі Східної трибуни, здійснена реконструкція тренерської кімнати, кабінету фізіотерапії, кімнати допінг-контролю, медичної кімнати для гравців, коридору для преси, завірено облаштування позицій для флеш-інтерв`ю.

За даними прес-служби, сукупний обсяг фінансування робіт на ОСК «Металіст» в 2010 році становить 206,7 млн. грн. Близько 40% цієї суми виділив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ як приватний співінвестор проекту.

Повертаючись же до вищезазначених матеріалів, «що дезінформують громадськість», автори коментаря відзначають, «що в їх основу покладений один з робочих звітів ефектів УЄФА, зроблений восени 2010 року, що є умисним відвертим анахронізмом. Цей документ був частиною робочого листування, яке група DCH веде з уповноваженим європейськими експертами на постійній основі. Усунення зауважень та реалізація додаткових вимог УЄФА на стадіоні «Металіст» проходить у робочому порядку. Відповідний звіт був презентовані УЄФА в січні 2011 року».

Прес-служба наводить частину матеріалів, відправлених до УЄФА, які «підтверджують, що осінні зауваження цієї організації до харківського стадіону станом на сьогодні усунуто на 80%. Робота щодо усуненню інших недоліків буде завершена у найстисліші терміни. Також частина фотографій була зроблена на ділянках об`єкту, де будівельні роботи ще не були завершені. Але сьогодні ці неполадки усунуто».

Довідка УНІАН. Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить у ТОП-10 найбільш спроможних українців, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. DCH консолідує велику частину активів однієї із найстарших і найпотужніших ФПГ України - групи «Укрсибб». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА