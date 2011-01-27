Марков вважає, що російськомовних в Україні утискують

Харків. 27 січня. УНІАН. В Україні порушуються права російськомовних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політолог, директор Інституту політичних досліджень, депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій МАРКОВ, спілкуючись з журналістами під час засідання круглого столу, присвяченого 60-річчю від дня народження колишнього Харківського губернатора Євгена Кушнарьова в Харкові.

«Кількість російськомовних людей у Києві - 90%, а кількість російськомовних шкіл – 10%. У них є право на виступи в засобах масової інформації, і в парламенті своєю мовою, у них є право податкові декларації писати своєю рідною російською мовою, у них є право одержувати від державних структур відповіді на свої листи російською їхньою мовою, у них є право читати анотації ліків російською мовою, а не українською, яку вони не розуміють. Це їхнє право. Люди, які порушують це право, є ворогами демократії в Україні», - сказав С.МАРКОВ.

Він зазначив, що Україна має прийняти російську як другу державну мову, щоб дотримувати права власних громадян.

«На мій погляд, двомовність – це приблизно так само, як мати асфальт на дорогах, тобто це абсолютно нормально. Відмова від двомовності – це екзотика. Це питання прав людини. Є дві найбільш великих громади – україномовна і російськомовна, і люди в цих громадах повинні володіти рівними правами», - зазначив С.МАРКОВ.

У свою чергу радник Президента України Дмитро ВИДРІН наголосив, що двомовність в Україні може розвиватися за умови, що це не суперечитиме державним інтересам. При цьому він відзначив, що російська мова в Україні повинна мати більші права, ніж зараз.

«Двомовність має розвиватися тою мірою, якою вона не розколює Україну. Мені здається, що перший крок до полімовності – це імплементація Європейської хартії про мови. Європа каже, що російській мові мають бути надані більші можливості в Україні, ніж вони є сьогодні», - сказав Д.ВИДРІН.