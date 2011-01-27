Депутати Держдуми розказали про китів української демократії

Харьков. 27 января. УНИАН. Федерализация позволит сохранить Украину в ее нынешних границах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове в ходе заседания круглого стола, посвященного 60-летию со дня рождения бывшего губернатора Евгения Кушнарева, заявил директор Института стран СНГ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН.

«Идею федерализма Украины я впервые озвучил в 1996 году в своей статье в «Независимой газете», называлась «Испытание Украины». С тех пор всегда придерживался и сейчас придерживаюсь точки зрения, что федеративная реформа, федеративное устройство, федерализм в целом – это выход для Украины. В том числе и от этого извечного вопроса о том, сохранится ли она в нынешнем составе или, не дай Бог, из-за каких-то политических катаклизмов или неумного руководства этой страной, как еще совсем недавно мы имели возможность убедится, она будет раскалываться», - сказал К.ЗАТУЛИН.

В свою очередь политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ отметил, что идея федерализации воплотит принцип «уважения различных регионов друг к другу».

«Федерализм – это территориальное измерение демократии. Человечество выработало такую модель, как должны жить регионы в государстве одном, если они отличаются друг от друга, и не хотят разбежаться – это федерализм», - сказал он.

С.МАРКОВ выразил уверенность в том, что Украина непременно станет федеративным государством. Это, с его точки зрения, поможет укрепить связи между различными регионами страны.

«Украина обязательно будет федеративной, если она не развалится. Два государственных языка и федерализм – это те принципы, которые сшивают Украину в единое государство», - сказал депутат.

К.ЗАТУЛИН, говоря о возможном отходе от идеи федерализации и двуязычия в стране, подчеркнул, что Украина в любом случае вернется к этим вопросам в будущем.

«В очередной раз новый Президент Украины и его окружение, у них большой соблазн думать, что раз теперь они со своим опытом, знаниями, возможностями у власти, то не надо, по большому счету, этих федеративных реформ, не нужно этих глубоких размышлений и всяких раскалывающих, как говорят, страну, решений вроде присвоения русскому языку какой-то роли официальной, хотя бы даже на восточной Украине, а мы и так все решим. Ну, так это история, которую мы много раз проходили, и она, надеюсь, закончится иным образом, чем прежние. Просто когда-то на каком-то этапе вновь будет востребован Кушнарев, если не лично, то его труды, и надо будет вернуться к истокам, чтоб выйти из той ситуации, которая начнет создаваться, потому что политический процесс всегда маятниковый. Герои сегодняшнего дня, они же в следующий период остаются под ударом как люди, несущие ответственность за ошибки, за недоблагополучие, за нереализованные надежды и так далее», - отметил К.ЗАТУЛИН.

Советник Президента Украины Дмитрий ВЫДРИН, говоря о перспективе федерального административного переустройства страны, отметил, что федерализм – это одно из оснований развития демократии в Украине.

«Федерализм – это не самоцель, федерализм – это попытка найти прочные устои для нормального, прогрессивного, демократичного общества в Украине. Федерализм может стать хорошей сферой для конкуренции. Я думаю, что возможны другие основания демократии, федерализм – одно из мощных условий – это я знаю точно», - сказал Д.ВЫДРИН.