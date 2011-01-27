Харків. 27 січня. УНІАН. Президент і власник групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ відвідав 4-й Давоський філантропічний круглий стіл.

Захід відбувся сьогодні, 27 січня, у швейцарських Альпах, де в ці дні проходить щорічний Всесвітній економічний форум, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH.

Цього року діячі літератури і мистецтва, а також філантропи обговорювали роль доброчинності в модернізації суспільства за допомогою сучасного мистецтва.

Модератором дискусії виступив відомий письменник Пауло КОЕЛЬО. У круглому столі взяли участь Річард АРМСТРОНГ, директор Фонду і Музею Соломона Гуггенхайма (США), Джеф КУНС, художник (США), Олафур ЕЛІАССОН, Її Світлість Шейха Аль-маясса бінт Хамад бін Халіфа АЛЬ-ТАНІ, голова опікунської ради Відомства музею сучасного мистецтва «Матхаф» в Катарі, Бернардо ПАС (засновник інституту сучасного мистецтва просто неба в Бразильських джунглях «Інхотім») та інші.

Як уже повідомлялося, в жовтні 2010 року Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Дмитро ФІРТАШ (власник Group DF) увійшли до історії української філантропії після того, як придбали найдорожчий лот за весь час існування аукціонних торгів в Україні. Мова йде про картині Демьєна ХЬОРСТА (Великобританія) «In Love», яку бізнесмени придбали за 1,75 млн. євро на доброчинній вечері фонду Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД». Гроші, виручені фондом за полотно, пішли на розширення спільного проекту «АНТИСНІД» з фондом Білла КЛІНТОНА в Україні.

Сьогодні Демьєн ХЬОРСТ особисто взяв участь у роботі 4-го Давоського філантропічного круглого столу - створював картини у винайденому ним стилі spin painting (за допомогою спеціальних машин).