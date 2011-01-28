УЄФА може позбавити Україну Євро-2012 (офіційний лист)

Харків. 28 січня. УНІАН. УЄФА може позбавити Україну права проведення Євро-2012, у разі продовження втручання органів державної влади у діяльність ФФУ.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, про це йдеться в листі УЄФА на адресу ФФУ.

Згідно з повідомленням, виконком УЄФА під головуванням президента Мішеля ПЛАТІНІ розглянув питання стосовно листа ФІФА до Федерації футболу України від 24 січня, в якому йдеться про втручання представників державних органів влади у діяльність національної асоціації. Виконавчий комітет УЄФА підтримав позицію ФІФА, яка повністю відповідає положенням ст. 7 Статуту УЄФА.

Відтак УЄФА направив лист до ФФУ з вимогою вжити «необхідних конкретних заходів та надати відповідне підтвердження, що ці процеси припинилися». В УЄФА констатують, що поза всяким сумнівом дискваліфікація Федерації футболу України призведе, з поміж-іншого, до того, що жодні клуби, які належать до ФФУ, не зможуть брати участь у змаганнях під егідою УЄФА, як і національні збірні України не матимуть права змагатися в турнірах УЄФА. Більше того, в листі УЄФА до ФФУ говориться: «Виконавчий комітет УЄФА одностайно вирішив, що у разі призупинення членства ФФУ в складі ФІФА проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні було б нерозумним».

Як превентивний захід УЄФА вирішив у жеребкуванні відбірного турніру молодіжного чемпіонату Європи-2013, що пройде у четвер, 3 лютого, заздалегідь відправити збірну України в групу із шести команд, а не із п`яти. Таким чином, у разі дискваліфікації ФФУ та автоматичного вилучення збірної України з цього турніру календар матчів зазнає мінімальних змін. Аналогічна процедура буде застосована до Боснії та Герцеговини, яка також ризикує припиненням членства у ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня ФІФА звернулась із листом до ФФУ з вимогою не змінювати своє керівництво до закінчення строку його повноважень у 2012 році.

У ФІФА кажуть, що посилаються на лист від 11 січня 2011 року від першого віце-президента ФФУ Сергія СТОРОЖЕНКА, який інформує про вимогу 38 колективних членів Федерації футболу України скликати позачергову генеральну асамблею з головним питанням порядку денного про висловлення вотуму недовіри президенту ФФУ. «У цьому зв’язку ми отримали очевидні докази того, що деякі з цих членів прийняли рішення вимагати скликання такої позачергової генеральної асамблеї внаслідок того, що на їх делегатів було здійснено сильний тиск з боку урядових представників та інших осіб, сторонніх по відношенню до ФФУ. Окрім того, деякі засідання членів було проведено не у відповідності з правилами та регламентними документами ФФУ», – йдеться у листі ФІФА.

Крім того, ФІФА вважає, що наявні очевидні ознаки того, що з урахуванням нинішнього контексту втручання не припиниться. Зважаючи на це, ФІФА вимагає, щоб ФФУ забезпечила незмінність свого діючого Виконавчого комітету до закінчення терміну його законних повноважень у 2012 р. ФІФА не визнаватиме жодного іншого керівництва, яке з’явилося б в результаті процесу, спотвореного втручанням.

15 грудня 2010 року мав відбутися черговий Конгрес Федерації футболу України, однак більшість його делегатів відмовилися затвердити порядок денний цього засідання, і конгрес фактично не відбувся. Тоді ж деякі делегати вимагали внести до порядку денного питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ, однак сам Г.СУРКІС відмовився поставити це питання на голосування. Він зазначив, що така вимога є незаконною, оскільки всі пропозиції до порядку денного чергового Конгресу ФФУ мають бути внесені не пізніше, ніж за два місяці до його проведення.

В середині січня перший віце-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявив, що три чверті регіональних футбольних організацій, які є колективними членами Федерації футболу України, виступають за проведення позачергового Конгресу ФФУ. За його словами, 38 регіональних футбольних організацій виступають за скликання позачергового Конгресу ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО додав, що це становить навіть не необхідних 2/3, а 3/4 усіх організацій, що є колективними членами ФФУ. Також віце-президент ФФУ зазначив, що більшість з цих 38 організацій виступають за внесення до порядку денного позачергового Конгресу питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ.