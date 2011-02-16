Камчатний і Гейман увійшли до нової депутатської групи

10:54, 16 лютого 2011
Харьків
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Будуть просувати реформи

Харків. 16 лютого. УНІАН. Народні депутати - харків’яни Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН увійшли до новоствореної у Верховній раді депутатської групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про створення групи «Реформи заради майбутнього»  оголосив на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Головою групи обрано депутата Ігоря РИБАКОВА, заступником – Володимира КАПЛІЄНКА.

Спікер також повідомив, що до складу цієї групи увійшли також народні депутати Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, Олександр БУДЖЕРАК, Олександр БОБИЛЬОВ, Арнольд РАДОВЕЦЬ, Євген КОНСТАНТИНОВ, Іван СІДЕЛЬНИК, Петро ГАСЮК, Геннадій ЗАДИРКО, Тарас ЧОРНОВІЛ, Віталій КУРИЛО, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Юрій КРУК, Валерій ГАЦЬКО, Микола ТРАЙДУК, Павло МОВЧАН, Іван ПЛЮЩ.

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