Південна залізниця модернізує колії на стратегічних напрямках

Харків. 16 лютого. УНІАН. Південна залізниця планує модернізувати колії на двох стратегічно важливих ділянках швидкісного руху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, одна з таких ділянок, довжиною 62 кілометри, – на напрямку Полтава – Красноград – Лозова.

Робота буде складною через особливості профілю колії – тут чимало кривих ділянок, йдеться у повідомленні. Від Краснограду до Кегичівки колійники мають збільшити фактично вдвічі радіус восьми кривих. Для виконання цих робіт будуть залучені досвідчені фахівці колійної машинної станції з ремонту земляного полотна станції Смородино. Їм належить відсипати земляне полотно на цих ділянках, що дозволить потягам проходити їх зі швидкістю 100–140 км/год.

На другій ділянці, довжиною 50 кілометрів, між Гребінкою та Полтавою в ході модернізації колії вперше на залізниці буде застосоване алюмінієво-термітне зварювання при встановленні 24 стрілочних переводів у безстиковій колії. Встановлення нових стрілочних переводів також дозволить збільшити швидкість поїзда до 140 км/год. Роботи розпочнуться, як тільки дозволять погодні умови, і будуть завершені до початку літніх перевезень.