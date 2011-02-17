У січні Харківщина збільшила роздрібний товарообіг

Харків. 17 лютого. УНІАН. У Харківській області обіг роздрібної торгівлі, включаючи роздрібний товарообіг підприємств торгової мережі, за січень 2011 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,5% і становить 3146,8 млн. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

У структурі роздрібного товарообігу 35,5% становили організовані і неформальні ринки.

Середньомісячний обіг роздрібної торгівлі на одну особу у звітний період становить 1136 грн. (за відповідний період минулого року - 946 грн.). Обіг ресторанного господарства (з урахуванням обігу фізичних осіб-підприємців) в січні 2011 року порівняно з попереднім роком збільшився в порівняльних цінах на 3,9% і становить 67,5 млн. грн.