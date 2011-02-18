Харківська облрада підтримала вимоги чорнобильців

Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківська обласна рада підтримує вимоги громадських чорнобильських організацій області щодо відхилення редакції законопроекту № 7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів облради до Верховної ради, Президента та Кабінету міністрів України щодо вирішення соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

«Соціально-економічне становище держави складне, - констатують депутати, - і, на жаль, не має можливості забезпечити в повному обсязі виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У 2011 році, як і в попередні роки, Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» не забезпечено належне фінансування чорнобильських програм».

«На фоні цього, - йдеться у зверненні, - Кабінетом міністрів України підготовлено й направлено до Верховної ради України законопроект № 7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», який не вирішує проблемних питань захисту чорнобильців, не покращує, а погіршує їх соціальне забезпечення».

У зв`язку з цим, повідомляють депутати, чорнобильці Харківської області «виступають категорично проти прийняття цього законопроекту в даній редакції».

«Разом із цим, ураховуючи значний досвід щодо розв`язання проблем соціального захисту, - зазначають депутати, - активісти чорнобильського руху пропонують своє бачення щодо вирішення проблемних питань, наполягають на проведенні зустрічей, консультацій і діалогів із представниками центральних органів виконавчої влади, а саме: Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, до яких направляють численні звернення».

Депутати заявляють, що «Харківська обласна рада підтримує вимоги громадських чорнобильських організацій області щодо відхилення вищезазначеної редакції законопроекту № 7562».

Харківська обласна рада також вважає за доцільне організацію найближчим часом зустрічі представників робочої групи, до якої ввійшли делегати від громадських чорнобильських організацій Харківської області, з представниками Адміністрації Президента України, Кабміну та профільних комітетів Верховної ради.

«Вважаємо, що внесення змін до законів, що регламентують надання соціальних гарантій чорнобильцям, можливе тільки після всебічного їх обговорення з чорнобильськими громадськими організаціями, як того вимагає Президент України», - йдеться у зверненні.