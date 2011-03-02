Завод Малишева отримає нового директора

Харків. 2 березня. УНІАН. Корпорація «Укроборонпром» призначить нового керівника ДП «Завод ім. Малишева» - провідного підприємства в Україні з виробництва бронетехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це напередодні повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, можливо, що це оборонне підприємство очолить людина з команди колишнього генерального директора заводу Григорія Малюка.

«Упевнений, що як новий директор заводу буде підібраний професіонал. Ми попросили залишити на заводі ту команду, яку ми зібрали на підприємстві для виведення його з кризи. На підприємство вдалося запросити людей, які працювали ще разом з генеральним директором Г.Малюком. «Укроборонпром» погодився залишити нинішню команду», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор повідомив, що генеральний директор новоствореного об`єднання «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН запевнив, що завод буде збережений як єдине ціле, а також він не буде розділений на кілька виробничих майданчиків, не виділятимуться окремо підприємства, які приносять прибуток і які генерують збитки.

«Упевнений, з таким підходом, який існує сьогодні в державі, завод буде забезпечений багатомільйонними замовленнями на найближчі 3-5 років», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 р. завод ім. Малишева вийшов з концерну «Бронетехніка України» і увійшов до складу об`єднання «Укроборонпром», створеного за указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У 1996 -2000 рр. завод ім. Малишева під керівництвом Г.Малюка виконав контракт на поставку Пакистану 320 танків Т-80уд на суму понад 500 млн. дол. Зараз заводом керує Олександр ОПАНАСЕНКО, що раніше працював керівником ряду харківських підприємств. Восени 2010 р. він змінив на цій посаді Олексія ПІДГОРНОГО. Сьогодні завод веде підготовку до серійного випуску нового вітчизняного танка «Оплот» за замовленням Міноборони України і виконання контракту з поставки до Іраку великої партії колісних бронетранспортерів БТР-4, створених Харківським конструкторським бюро ім. Морозова.

На знімку:танк «Оплот», створений Харківським КБ ім. Морозова, серійне виробництво якого розпочинається на заводі ім. Малишева, на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абуд-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати, 20-24 лютого 2011 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА