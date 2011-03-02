Уряд дозволив відчужувати лісові землі під об'єкти Євро-2012

Харків. 2 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України доповнив список потреб, для здійснення яких можуть відчужуватися земельні лісові ділянки, включивши до нього будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об`єктів, визначених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться у розпорядженні №153-р від 23 лютого ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, у розпорядження «Про деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками» (№610 від 10 квітня 2008 р.) вносяться зміни, згідно з якими Міністерству екології і природних ресурсів, Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству оборони, Державному агентству лісових ресурсів і Державному агентству земельних ресурсів доручено припинити ухвалення рішень про надання згоди на вилучення ділянок, їх передачу у власність і оренду зі зміною цільового призначення, крім випадків, коли за умови обґрунтування неможливості реалізації альтернативних варіантів вирішення питання, ділянки вилучаються і передаються в постійне користування чи в оренду, серед іншого, для будівництва, реконструкції і капремонту залізничних ліній; створення і забезпечення функціонування об`єктів природно-заповідного фонду і виробничо-соціальних об`єктів, необхідних для ведення лісового господарства; розміщення інших об`єктів, вилучення і надання ділянок для яких здійснюється за рішенням Кабінету міністрів.