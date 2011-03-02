Ярославський продав Фірташу черкаський «Азот»

Харьков. 2 марта. УНИАН. Группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО продала ОАО «Азот» (Черкассы, Украина) компании Group DF, принадлежащей Дмитрию ФИРТАШУ.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из достоверных источников, к соответствующему решению бизнесмены пришли в начале марта 2011 года.

Сумма сделки не разглашается. В то же время, А.ЯРОСЛАВСКИЙ сообщил, что цена актива его устроила. Ранее владелец DCH заявлял, что готов продать черкасский «Азот» за 800 млн. дол.

Справка УНИАН. Черкасский «Азот» был введен в строй в 1965 году. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины. Сегодня на ОАО «Азот» работают около 4,5 тыс. чел.

Группа компаний DCH – одна из крупнейших бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – А. ЯРОСЛАВСКИЙ. DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших и мощнейших ФПГ Украины – группы «УкрСибб». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 года группа DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет 251 млн. долл.