Ярославський у п’ятницю обнародує назву 5-зіркового готелю

Харків. 2 березня. УНІАН. У п`ятницю, 4 березня, відбудеться презентація назви 5-зіркового готелю, який споруджується групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО в рамках підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, презентація пройде на площі Свободи у безпосередній близькості до об`єкта, що будується.

У заходах, які розпочнуться о 13.30, візьме участь О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, а також представники УЄФА, зокрема, операційний директор Турніру Мартін КАЛЛЄН, спеціальний представник УЄФА по Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Програмою презентації передбачений брифінг учасників.