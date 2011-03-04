Литвин про норму декларування видатків родичів посадовців

Харків. 4 березня. УНІАН. Із проекту антикорупційного закону не вилучена норма про необхідність декларування видатків близьких родичів посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

«Якщо виходити з проекту цього документа, там чітко зафіксовано, хто такі «найближчі рідні». Це батьки, діти, брати, сестри, дідусі, бабусі тощо, включаючи усиновлених осіб. Так що таке положення є», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що, згідно з проектом, декларувати доведеться і прибутки, і видатки. При цьому він поставив під сумнів доцільність зарахування до видатків витрати на придбання продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку.

Також В.ЛИТВИН наголосив на складності підрахунків видатків за рік, що минув. Він зауважив, що в західних країнах усі розрахунки проводяться в безготівковій формі, тому вести їх облік набагато простіше. Водночас в Україні більшість розрахунків відбувається на безготівковій основі, що ускладнює формування річного звіту.

«Якщо така норма з’явиться, то потрібно буде згадувати, що ти за минулий рік купував, або потрібно буде вести кожен день щоденник і записувати розходи», - сказав В.ЛИТВИН.

У той же час голова Верховної ради висловив готовність декларувати власні доходи й витрати, а також доходи і витрати своїх близьких рідних.

«Безперечно, я нікуди не подінуся, навіть якщо би я не хотів, я готовий і буду це робити – декларувати свої прибутки та видатки. Я, до речі, вже зібрав усю необхідну інформацію про свої прибутки за минулий рік. Звичайно буду, я людина законослухняна», - сказав В.ЛИТВИН.

«Я думаю, якщо хтось не захоче – не потрібно бути державним службовцем, політиком, публічною особою, спокійно переходь собі в розряд звичайних громадян і тобі ніхто не буде висувати відповідні претензії. Якщо ти на людях, то потрібно бути відкритим, діватися нема куди», - додав він.