М'ялиця може знайти на «лівійський» літак іншого покупця (фото)

Харків. 21 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство може знайти іншого покупця на літаки Ан-74ТК-200С, які підприємство виготовляє для Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Він зауважив, що один літак уже майже готовий, однак на сьогодні Лівія навряд чи зможе вести переговори про його покупку.

«Якщо не зможе Лівія, то знайдеться інший покупець», - наголосив М.ДОБКІН.

Він додав, що на сьогодні «є певні контакти» з країнами, до яких ХАЗ постачав літаки раніше, зокрема з Азербайджаном, Туркменією, Таджикистаном, Росією та деякими компаніями на внутрішньому ринку України.

«Я вважаю, що наш авіазавод робить високоліквідну продукцію, на яку найдеться покупець», - підкреслив М.ДОБКІН.

На знімках: (угорі) генеральний директор Харківського авіазаводу Анатолій М’ЯЛИЦЯ демонструє літак виробництва ХДАВП іноземній делегації; (внизу) літаки виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА