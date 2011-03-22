Прокуратура порушила справу щодо колишніх службових осіб заводу ім. Малишева

Харків. 22 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб державного підприємства «Завод ім. Малишева».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

У ході перевірки діяльності підприємства за 2010 рік правоохоронці встановили, що службові особи заводу із січня по червень 2010 року, порушуючи чинне на той час законодавство, всупереч інтересам підприємства уклали договори з приватною фірмою на проведення науково-технічних робіт та в подальшому склали завідомо неправдиві акти здачі-приймання науково-технічної продукції від приватної фірми.

Встановлено, що обумовлені угодами роботи не були виконані, але на рахунки приватної фірми були перераховані 1,2 млн. грн. державних коштів.

За результатами перевірки прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб ДП «Завод ім. Малишева» за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 ККУ).

Досудове слідство у справі веде Харківська міжрайонна транспортна прокуратура.

З кінця 2008 р. по листопад 2010 р. керував «Заводом ім. Малишева» Олексій ПІДГОРНИЙ, якого в листопаді 2010 р. змінив Олександр ОПАНАСЕНКО.

На початку березня 2011 р. виконувачем обов’язки генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева», провідного виробника бронетехніки в Україні, призначено Володимира МАЗІНА.

У січні 2011 р. завод ім. Малишева вийшов з концерну «Бронетехніка України» і увійшов до складу об`єднання «Укроборонпром», створеного за указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У 1996-2000 рр. завод ім. Малишева під керівництвом Г.Малюка виконав контракт на поставку Пакистану 320 танків Т-80уд на суму понад 500 млн. дол. Сьогодні завод веде підготовку до серійного випуску нового вітчизняного танка «Оплот» за замовленням Міноборони України і виконання контракту з поставки до Іраку великої партії колісних бронетранспортерів БТР-4, створених Харківським конструкторським бюро ім. Морозова.