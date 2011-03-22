З1 березня у Харкові буде відкрито Льодовий палац

Харків. 22 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН повідомив, що відкриття Льодового палацу в Харкові відбудеться 31 березня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав журналістам, коментуючи слова віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА про необхідність відкриття в Україні до кінця року 3-4 льодових арени, зокрема однієї - в Харкові.

За словами М.ДОБКІНА, всі роботи з підготовки харківського Льодового палацу до відкриття планується завершити до 30 березня.

«Харківська міська рада зробила все, що від неї залежало для того, щоб цей об`єкт був побудований. Державі було передано земельну ділянку для будівництва Льодового палацу. Нам довелося над цим дуже серйозно попрацювати, тому що були певні юридичні складнощі», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що всі комунікації та роботи з благоустрою території проведені за рахунок міста. «Це було зроблено за гроші міського бюджету. Сума цих капіталовкладень становить понад 7 млн. грн.», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він додав, що міська влада протягом 3-4 років зверталася до Кабінету Міністрів з проханням перевести довгобуд у власність міста.

«Зараз, коли з`явилася можливість відновити роботи, гадаю, що процес підготовки до відкриття прискориться, і ми 30 березня зробимо заливку ковзанки, щоб 31 березня відбулося урочисте відкриття харківського Льодового палацу», - повідомив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що в Україні до 2011 року за наявності фінансування може бути відкрито 3-4 льодових арени. «Якщо буде фінансування, ще зможемо відкрити 3-4 комплекси», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, підкресливши, що в уряду є обладнання на 8 подібних комплексів. Зокрема, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив необхідність відкриття до 31 березня подібної арени в Харкові. «Я говорив ДОБКІНУ до 31 березня відкрити. Якщо цього не буде, будуть, як кажуть, адміністративно-кадрові рішення», - підкреслив віце-прем`єр.