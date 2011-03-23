Проекти Євро-2012 Ярославського на 91% забезпечили доходи Харкова від продажу землі

Харків. 23 березня. УНІАН. Проекти Євро-2012, які фінансує головний інвестор підготовки Харкова Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, забезпечили 91% доходів міського бюджету «першої столиці» від продажу земельних ділянок.

Про це поінформував Сергій НАГОРНИЙ, начальник аналітичного відділу Об`єднання підприємців-учасників підготовки до Євро-2012, повідомляє сайт «Коментарі:».

«У звіті про виконання бюджету Харкова за 2010 рік вказано, що надходження міської казни від продажу землі минулого року становили 40,4 млн. грн. При цьому, згідно з нашими розрахункам, 36,56 млн. грн. (91 %) було отримано міським бюджетом за рахунок продажу землі основному інвесторові Харкова Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ для будівництва об`єктів до Євро-2012. Мова йде про такі проекти, як готель Kharkiv Palace, а також про об`єкти спортивної інфраструктури міста», - сказав С.НАГОРНИЙ.

Згідно з офіційною статистикою, всього за 2010 рік доходи зведеного бюджету міста Харкова становили 3248 млн. грн., з них доходи загального фонду - 2026,1 млн. грн. (62,4%), спеціального - 270,9 млн. грн. (8,3%), отримано трансфертів з державного і обласного бюджетів - 951 млн. грн. (29,3%). Порівняно з 2009 роком обсяг фінансових ресурсів бюджету міста збільшився на 435,3 млн. грн. (на 15,5%), зокрема доходи загального фонду - на 149,4 млн. грн. (на 8,0%), спеціального фонду - на 32 млн. грн. (на 13,4%), трансферти - на 253,9 млн. грн. (у 1,4 рази).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА