Делегація Харківської області їде до Курська

Харків. 23 березня. УНІАН. 24 березня відбудеться візит офіційної делегації Харківської області до міста Курська Російської Федерації.

Делегацію Слобожанщини очолює начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Анатолій ПЕДЕШКО, повідомляє сайт ОДА.

Харків’яни візьмуть участі у спільному засіданні робочої групи Харківської та Курської областей з питань двостороннього співробітництва. Також у візиті візьмуть участь керівники галузевих управлінь.

У ході поїздки планується підбити підсумки роботи у сфері торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва за 2010 рік та обговорити перспектив на 2011 рік.